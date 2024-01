Golden Globe 2024 | Oppenheimer domina Nessun premio per Io Capitano di Garrone

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Cinque premi, tra cui Miglior film drammatico, per la pellicola di Christopher Nolan. 'Povere creature!' si aggiudica ilcome Miglior Commedia. A Succession, serie tv di HBO, quattro statuette '' di Christopher Nolanai. Dopo i premi per il Miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr), la Miglior regia e

Garrone non ce la fa aicon il suo "Io Capitano". Il premio come miglior film non in inglese va ad "Anatomia di una caduta" della Triet. Migliori pellicole "Oppenheimer" e "Poor things". Solo due premi per "...Oppenheimer e Succession sono stati i grandi protagonisti dei2024. Christopher Nolan e la serie tv HBO hanno portato a casa rispettivamente cinque e quattro statuette. Tra i film premiati anche Barbie e Povere creature che ha consegnato la vittoria ...Per il cinema è Oppenheimer di Nolan a ottenere più riconoscimenti. Tra gli show televisivi trionfa Succession. Bene anche The Bear e Beef ...E poi ancora gli occhi a cuore di Chalamet, i capelli di Matt Damon, la vittoria storica di Lily Gladstone e il tributo a Heath Ledger: tutto quello che ricorderemo di questa edizione dei Golden Globe ...