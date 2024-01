Golden Globe 2024 | l’elenco completo dei vincitori

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Isi sono appena conclusi e tutte le statuette sono state assegnate ai relativi. La cerimonia si è tenuta nella notte del 8 Gennaio del. In seguito ad anni di scandali per casi di corruzione dei giurati, la Hollywood Foreign Press Association è stata sciolta, per fare il posto alla nuovissima associazione no profitFoundation che ha presieduto l’evento. Ora la cerimonia è tornata a essere una delle più importanti legate alla stagione dei premi, aprendo l’anno e tornando a rivestire un certo prestigio. Da sempre, infatti, si dice che chi vince ai(e ai successivi eventi dedicati di minor richiamo mediatico) ha ottime possibilità di ottenere anche un Oscar, anticipando i favori ...

La cerimonia di consegna dei, che tradizionalmente veniva considerata un trampolino di lancio verso gli Oscar, vive quest'anno un nuovo inizio dopo gli scandali degli anni passati culminati con il boicottaggio delle ...... lo scontro tra i due blockbuster del 2013 Barbie e Oppenheimer , già andato in scena al box office (ha vinto Barbie ), si consumerà anche stanotte ai, gli storici premi della stampa ...Barbie' ha vinto il primo Golden Globe per un film campione di incassi. La pellicola sulla bambola della Mattel diretta da Greta Gerwig ha battuto sia 'Oppenheimer' che il film-concerto 'The Eras tour ...Lily Gladstone di 'Killers of the Flower moon' ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico, la prima volta per lei e per un'interprete nativa americana. "Storico", ha ...