Golden Globe 2024 | Emma Stone trionfa come miglior attrice protagonista con “Poor Things”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nella serata deistar indiscussa è stata, proclamatain un film commedia o musical perin cui interpreta la già iconica Bella Baxter. Per lasi tratta del secondo trionfo, dopo quello del 2017 per il film La La Land, e dell’ottava nomination ai L'articolo proviene da Il Difforme.

Pedro Pascal è rimasto per qualche tempo a riposo. Dopo una prolungata esposizione mediatica come primo fidanzato, papà e tutto ciò che poteva ... (gqitalia)

Io capitano di Matteo Garrone ha una data di messa in onda in TV: ecco quando e dove verrà trasmesso in prima visione il film che potrebbe ... (movieplayer)

Questa notte ihanno inaugurato il primo red carpet importante dell'anno e possiamo dire con certezza che se valutassimo il 2024 da questi primissimi look, promette decisamente bene! Per questo primo ...La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ha annunciato i vincitori deiAwards 2024. 'Oppenheimer' di Christopher Nolan e 'Povere Creature!' di Yorgos Lanthimos (già Leone d'Oro a Venezia 80) sono i grandi vincitori dell'81esima edizione, rispettivamente ...Cillian Murphy è uno dei favoriti a vincere un Oscar quest’anno. Speranza quanto mai rafforzata dopo la serata di ieri, visto che l’attore si è aggiudicato un Golden Globe per il suo lavoro ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...