Golden Globe 2024 | è questo il red carpet più pink della storia?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ieri sera si è tenuta l”81esima edizione deis al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, presentata dal comico Jo Koy. La serata, che premia i successi cinematografici e televisivi, dà il via alla tanto attesa stagione dei premi, ma soprattutto da il via alla parade di haute couture super attesamoda che le nostre star preferite indosseranno sul red. Con “Barbie” che ha ricevuto più nomination ais di qualsiasi altro film quest’anno, non ci siamo sorpresi troppo quando Margot Robbie sia arrivata in rosa, un Armani custom made, costruito con sapienza dal suo stylist Andrew Mukamal, su quello indossato dalla bambola “Barbie Superstar” uscita nel 1977. Le nostre star quest’anno hanno osato e hanno portato tutti i colori sul red ...

(Adnkronos) – ‘ Oppenheimer ’ di Christopher Nolan domina ai Golden Globe s 2024 . Dopo i premi per il Miglior attore non protagonista (Robert Downey ... (giornaledellumbria)

Back to the standards, si potrebbe dire. L’ottantunesima premiazione dei Golden Globes , tenutasi stanotte al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, ha ... (ilfoglio)

'Succession', saga della famiglia Roy, ha conquistato quattro: miglior serie drammatica televisiva; miglior attrice, Sarah Snook; miglior attore, Kieran Culkin, e miglior attore non ...Nella notte tra domenica e lunedì c'è stata la cerimonia dei, i riconoscimenti per il cinema e la televisione che danno inizio alla cosiddetta "stagione dei premi" del cinema americano. Quest'anno sono stati assegnati per la prima volta dalla ...Sono stati assegnati nella notte al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, i Golden Globe, i prestigiosi premi del cinema e la tv, per la prima volta assegnati dalla Golden Globe Foundation in ...Le voci sul loro amore si rincorrevano da mesi. Ma Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno scelto la notte dei Golden Globes 2024 per il debutto ufficiale.