Golden Globe 2024 | cinque look che omaggiavano i film sul Red Carpet

(Di lunedì 8 gennaio 2024) GUARDA LE FOTO: il RedQuest’anno aic’erano davvero tutti. Pochi sono stati gli attori, cantanti e celebrità mancanti all’appello, in quello che è stato l’evento di apertura della Award Season. Un tripudio di stile ed eleganza, scandito da colpi di haute couture e sottili reference che solo i fan più attenti hanno intercettato. Da Magot Robbie (per l’ennesima volta) nei panni di Barbie e Hunter Schaffer in un abito fluttuante in pieno stile Hunger Games e molte altre: sono proprio le attrici che hanno omaggiato i proprisul Redad aver vinto i...

In quell'occasione, Pitt, vincitore di due, riuscì a tenere un discorso di accettazione memorabile che ha lasciato il pubblico sorpreso e divertito. Vi ricordate del suo discorso in ...La notte deiè stata vinta da 'Oppenheimer' di Christopher Nolan che si porta a casa ben cinque premi su otto candidature, tra cui quelli per il miglior film drammatico, per la miglior regia e per il ...Da Emma Stone a Margot Robbie, fino a Hunter Schaffer e Jennifer Lawrence. Golden Globe 2024 Red Carpet: i look vincitori della serata.'Anatomia di una caduta' di Justine Triet è il miglior film non in inglese del 2023, secondo la giuria dei Golden Globes. 'Io capitano' di Matteo Garrone, entrato in sestina, non ce l'ha fatta. La Tri ...