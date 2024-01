Globi d' oro | i look delle star

I volti più amati del cinema e della tv statunitensi e non solo si sono dati appuntamento a Beverly Hills per id', evento glamour per eccellenza, celebre per numerosi momenti moda entrati nella storia. I midi dress e abiti lunghi su un red carpet animato da creazioni vivaci, look rossi e rosa nell'...Ma dove si possono vedere le pellicole insignite dei prestigiosid'Scopriamolo in questa gallery I Golden Globe 2023 hanno premiato i migliori film e le migliori serie tv dell'ultimo anno ...Il globo d'oro per la miglior commedia è andato a "Poor things” di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone premiata come migliore attrice, la cui controparte maschile è stato Paul Giamatti per “The holdovers ...ROMA (ITALPRESS) – E’ stato “Oppenheimer”, la pellicola di Christopher Nolan, il vero mattatore dell’81ma edizione dei Golden Globe Awards. Con cinque statuette su otto candidature, ottiene anche il p ...