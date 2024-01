Gli Ex-Otago cantano la frenesia urbana nel singolo è ‘La puzza della città’

Leggi su funweek

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo La Fine, Con te e Mondo Panico, il cammino musicale degli Ex-prosegue giovedì 11 gennaio con ilLacittà, disponibile su tutte le piattaforme digitali con Capitol Records Italy/INRI. In questa ballad, la band genovese dipinge uno spaccato di realtàfrenetica, nel contesto di una crisi generale in cui campeggiano le difficoltà relazionali. La canzone esplora, infatti, la disperata ricerca di un senso di appartenenza in una città in evoluzione e spesso ostile ai suoi abitanti. Cover da Ufficio Stampa La metropoli contemporanea, con il suo caro affitti a suggellarne la trasformazione, crea scenari sterili e mette a rischio la dimensione umana del vivere in comunità. Così, la ricerca instancabile di significato e appartenenza trova la sua conclusione in una ...