Giulia De Lellis | dolce sorpresa del papà | «Torno a casa felicissima»

(Di lunedì 8 gennaio 2024)Destarebbe rientrando a Milano, dove vive insieme al fidanzato Carlo Beretta, dopo un periodo di vacanza trascorso in Messico, più precisamente a Tulum. L’influencer ha documentato tutto il suo soggiorno al caldo, tramite post e storie sul proprio profilo Instagram e, sempre sui social, ha raccontato di essere passata per Roma prima di dirigersi al nord. In questi giorni, è stata, quindi, coccolata dai genitori che l’hanno fatta un po’ tornare bambina. Le storie Instagram diDeOggi 7 gennaio, è giornata di rientri per tutti coloro che sono stati in vacanza e, così, vale anche perDeche, dopo essere tornata dal Messico, ha fatto una capatina a Roma dai genitori. Ada mamma e, l’influencer è stata ...

... il ritorno a casa della neomamma con Orlando Ultimo Aggiornamento Fotogallery -Deresta in topless sulla spiaggia in Messico Un fiume in piena di sensualità e... schiettezza La ...Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.itde9 Il primo topless del 2024 è diDeche sulle spiagge messicane, dove si trova in vacanza con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta e alcuni amici, non ha saputo resistere ...Giulia De Lellis, con 5 milioni di follower, chiude la top 5 con 16.000 euro per un post sponsorizzato. I compensi degli influencer variano notevolmente in base al numero di follower. Coloro con un ...Giulia De Lellis starebbe rientrando a Milano, dove vive insieme al fidanzato Carlo Beretta, dopo un periodo di vacanza trascorso in Messico, più precisamente a Tulum. L'influencer ...