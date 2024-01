Giovanni Montuori | “Quando non vesto i panni di Lina Galore sono mascolino e grazie a questo non ho mai subito bullismo”

(Di lunedì 8 gennaio 2024)e archiviata l’esperienza a Drag Race Italia, chiusa nel migliore dei modi, ha rilasciato una serie di interviste sparse qua e là per la rete., tutte le foto out of drag https://t.co/JirQ4jGHmB #DragRaceItalia — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 29, 2023 In una però datata ha affrontato un tema su cui mi piacerebbe mettere una lente di ingrandimento perché ha sollevato un problema che riguarda la nostra comunità. I gay piùeffeminati e più corrono il rischio di subire atti di. Fra le pagine di The Corner a domanda diretta “hai maiatti di?”,...

La 34enne queen, che in "borghese" si chiama, ha origini campane e vive a Milano come consulente di comunicazione, ha ripetuto (più o meno) quanto successo nella prima stagione ...Lina Galore Out of Drag Lina Galore "Out of Drag" è, 34 anni, di Avellino, vive e lavora a Milano ed è un consulente di strategie di comunicazione e produttore digitale. Si descrive ...Gennaro Montuori, ex capo tifoso, ora conduttore televisivo, ha assegnato i suoi voti ai calciatori del Napoli dopo lo 0-0 col Monza.La vincitrice di Drag Race Italia si racconta: "Il drag è libertà. Libertà da qualsiasi canone di bellezza, dai dettami di stile e dal costrutto del genere." ...