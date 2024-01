Giovani e cambiamento climatico | 86% esprime profonda preoccupazione

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Community Valore Acqua per l'Italia, un'iniziativa di The European House-Ambrosetti, ha recentemente condotto uno studio su 5.000 studenti delle scuole superiori sulle questioni riguardanti le conseguenze del. L'articolo .

Al via la partnership tra Axa Italia e università Iulm di Milano per il sostegno di un progetto di ricerca volto a supportare gli attivisti climatici ... (luce.lanazione)

Unche i cittadini dell'allora Germania Est vollero e iniziarono essi stessi. La ...nonché una società più anziana per i decenni di drenaggio verso ovest dei lavoratori piùe in ...... sullo sviluppo, essendo la Basilicata una delle regioni più ricche d'Italia bisogna che i... C'è un enorme bisogno di. E ogni giorno che passa è un regalo alla destra. Sul ...Da domani parte il progetto delle nostre testate dedicato agli adolescenti in un mondo in evoluzione. Il martedì e il giovedì approfondimenti e interviste sul giornale, grande attenzione all’educazion ...Il sindaco oggi prof per un giorno nel laboratorio d’idee: faccia a faccia con gli studenti dello scientifico "La sostenibilità è un tema centrale nell’agenda mondiale". Il progetto delle comunità ene ...