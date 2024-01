Giornalista perde un prezioso anello di diamanti sul red carpet dei Golden Globe 2024 e si mette a cercarlo gattonando

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Inon sono i migliori amici di Keltie Knight”. Ci scherza su, parafrasando Marilyn, il sito di People, ma l’incidente accaduto alla corrispondente di E! News durante il reddeiè di quelli che passeranno alla storia per la reazione fantozzianamente seria. “Emergenza!”, ha tuonato la Knight in abito da sera su Instagram. “Se sei una “celebrity” e vedi per terra su redun diamante da 4 carati per favore restituiscilo a Keltie Knight di E! perché non c’è più … è tutto vero”, ha chiosato lapreoccupata mostrando che la mano sinistra con unprivo di pietra preziosa alla sua sommità. La ricerca è stata costellata da “indizi” che la Knight ha inviato ...