GF | Vittorio inconsolabile dopo l’uscita di Beatrice | “si è preso una cotta”

(Di lunedì 8 gennaio 2024)diLuzzi,al Grande Fratello è: appare triste e non si diverte piùda quandoLuzzi ha lasciato la casa di Cinecittà a causa del terribile lutto che l’ha colpita, apparee non si diverte più. Per il web e non solo il gieffino si sarebbeuna bellaper l’attrice. Qualcuno degli utenti ha ripescato anche un video che risale al mese scorso, dove, proprio, aveva ammesso di essersiunaper la compagna d’avventura. Si tratta di una clip in cui Fiordaliso dice la sua a: “Io ho capito tutto. Guarda che a te te piace Bea. Guardami! Ti piace ...

... tra cuiMennozzi che aveva un bellissimo rapporto con l'attrice, scoppiato in lacrime e. Ecco cosa è successo. Grande Fratello,scoppia in lacrime per Beatrice La ...... tra cuiMennozzi che aveva un bellissimo rapporto con l'attrice, scoppiato in lacrime e. Ecco cosa è successo. Grande Fratello,scoppia in lacrime per Beatrice La ...Vittorio Mennozzi scoppia in lacrime pensando al dolore di Beatrice Luzzi, che ha lasciato il Grande Fratello dopo la morte del padre.