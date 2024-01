GF | bufera su Garibaldi per le frasi sui gay | “Già che li accetto…”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nuovi guai in arrivo per Giuseppe? Il concorrente del GF, archiviata la sua storia con Beatrice Luzzi, ha recentemente attirato l’attenzione dei telespettatori per delle dichiarazioni controverse. Ecco cosa è successo di recente nella casa più spiata d’Italia. Prosegue non senza polemiche la diciassettesima edizione del GF. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, è ormai in onda da settembre nella formula mista VIP e NIP, già collaudata da Barbara d’Urso. Tra i protagonisti indiscussi della stagione attualmente in corso spicca anche Giuseppe, che negli ultimi giorni è finito nell’occhio del ciclone. Il bidello calabrese, dopo essersi lasciato alle spalle il flirt con Beatrice Luzzi, ha di recente pronunciato alcunecontroverse sugli omosessuali. Giuseppenella ...