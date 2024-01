Gervasoni AIA | «Bastoni? Analizzeremo Da capire scelta Nasca»

(Di lunedì 8 gennaio 2024)ha parlato dell’episodio trae Duda durante l’ultimo Inter-Verona, match giocato a San Siro. Al Var? Andrea, ex arbitro e dirigente AIA, così a Open Var su Dazn: «Locon calma perché vogliamoil mancato intervento. Abbiamo ascoltato le conversazioni e vogliamocome ha valutato l’episodio diil Var, se ha considerato l’intervento un body check e invece è lui che intenzionalmente va a colpire con il corpo il difensore avversario. Come in tutte le squadre, quando ci sono momenti complicati dobbiamo abbassare la testa e lavorare. Decisioni corrette sia il gol di Henry che il rigore causato da Darmian. Lavoreremo per ridare ...

Per il presidente dell'Alfredo Trentalange il bilancio dell'ultimo campionato è stato "positivo,... Il nuovo responsabile del Var,, è inoltre molto vicino al designatore Rocchi, a ...Mentre prende contorni più nitidi la vicenda delle scuse presentate dall'al Milan, con la versione ufficiosa che sarebbe stato solo il vice di Rocchi,, a rammaricarsi con il club rossonero dopo l'erroraccio di Serra in Milan - Spezia, aggiungendo ...Andrea Gervasoni, componente della CAN, ha partecipato a Open Var su Dazn, nel quale ha parlato del caso Bastoni-Duda in Inter-Verona: "Analizzeremo ...Nel corso di Open Var, la trasmissione di Dazn in cui gli esponenti dell`Aia e dei vertici arbitrali fanno sentire i colloqui intercorsi fra arbitri e var negli.