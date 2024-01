Gerusalemme | gli ebrei nella roccaforte conservatrice | Gaza era la nostra casa | dobbiamo raderla al suolo e ripopolarla - VIDEO

A Gerusalemme est e in Cisgiordania oggi i negozi e le attività non hanno aperto. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa palestinesi Wafa ... (ilfattoquotidiano)

Hamas potrebbe restituire anche tre cadaveri | Gli attentati a Gerusalemme minano la pace

30 nov 20:01 Usa: "Non è il momento per un cessate il fuoco permanente" 'In questa fase' gli Stati Uniti 'non appoggiano un cessate il fuoco ... (247.libero)