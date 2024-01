Germania | proteste degli agricoltori causano il caos nel Paese

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Berlino, 8 gen. (Adnkronos/Dpa) - Glitedeschi stanno protestando contro i cambiamenti delle politiche agricole del governo, causando disordini in diverse regioni dellasettentrionale e orientale. Nello stato tedesco nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania occidentale glihanno bloccato gli ingressi autostradali con centinaia di trattori in tutto lo Stato. A sostenerli sono le aziende di trasporto che protestavano contro l'aumento dei pedaggi dei camion. Nel distretto di Cloppenburg, nel nord-ovest della Bassa Sassonia, una strada principale è stata bloccata da 40 veicoli. In Sassonia, secondo la polizia, alcuni svincoli autostradali nella zona di Dresda sarebbero stati bloccati. Ci sono stati assembramenti sulle autostrade A4, A13, A14 e A17. A Berlino la situazione era inizialmente calma stamattina ...

La Germania porta in tribunale quattro scienziati , tre italiani e uno statunitense ma residente in Spagna, per le proteste sul clima a cui hanno ... (ilfattoquotidiano)

La Germania porta in tribunale quattro scienziati , tre italiani e uno statunitense ma residente in Spagna, per le proteste sul clima a cui hanno ... (ilfattoquotidiano)

08 gen 07:28alla Knesset: "Via governo Netanyahu, elezioni" Alcune decine di manifestanti ... 08 gen 00:22a Israele: "Operazioni a Gaza siano meno intense" Il ministro degli Esteri ...Ledovrebbero durare tutta la settimana e potrebbero bloccare il traffico in alcune zone della, con ingorghi e disordini in tutto il Paese. I blocchi autostradali si concentreranno ...Berlino, 8 gen. (Adnkronos/Dpa) - Gli agricoltori tedeschi stanno protestando contro i cambiamenti delle politiche agricole del governo, causando disordini in diverse regioni della Germania settentrio ...Il segretario di Stato Usa Blinken è stato domenica in Qatar e Giordania. Lunedì fa tappa negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, dove arriva anche Josep Borrell. La Germania toglierà il veto a ...