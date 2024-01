Germania a lutto per la morte del “Kaiser” Beckenbauer | la leggenda del calcio aveva 78 anni video

(Di lunedì 8 gennaio 2024)nel mondo del: è morto l’ex calciatore tedesco Franz Beckenbuer,rio difensore e capitano della nazionale tedesca degli’70. “È morto il”, titola a tutta pagina il sito della Bild. A dare le triste notizia è stata l’emittente tedesca Ard citando fonti della famiglia e precisando che laè avvenuta ieri. Indicevano che fosse “sotto Dio ma sopra il Cancelliere”, per rendere il senso della sua immagine. “È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franzsi è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”, recita la nota diffusa dalla famiglia dell’ex campione ...

