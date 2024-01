Genta | «Bastoni-Duda? Narrazione sbagliata! Sul VAR confusione»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il contatto fraè stato al centro di unafuorviante nelle ultime ore. È dello stesso avviso anche Carloche, a Radio 24, ha parlato così dell’episodio di Inter-Verona– Queste le parole di: «? C’è ancorasulle modalità di utilizzo del VAR. Se non viene utilizzato in situazione di un gol.. Poi lasul contatto è stata sbagliata, c’è una abbraccio, un colpo di spalla non di certo una gomitata ed il difensore che cade per terra, non so quanto simulando o quanto per perdere tempo ma tant’è se non lo usi in quelle circostanze quando lo usi? A quel punto a che ti serve? Lo usi per micro-cose e poi non lo fai per cose più ampie». Inter-News - ...