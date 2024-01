Genoa | tentativo per Cerri Ma l'Empoli è in vantaggio

In ritardo di tre mesi colma la lacuna di un successo in viaggio dopo il precedente col... I rossoneri al terzo(dopo i precedenti 2 a 0 a Lecce e Napoli) di fila non si fanno ...Alsono bastati due tiri in porta per vincere quasi una partita contro la "sorpresa" del ...conclusione e soprattutto la difesa (che splendido Martinez) ha ordinatamente respinto ogni...Dalla Romania, poi confermata dalla Germania, la notizia del pressing della società di Monaco per il centrale che piace a Napoli e Tottenham ...Dalla Romania, poi confermata dalla Germania, la notizia del pressing della società di Monaco per il centrale che piace a Napoli e Tottenham ...