Genoa-Inter | l’audio del VAR sul vantaggio firmato da Arnautovic

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un episodio riguardante l’è stato analizzato in Open Var su Dazn in presenza di Andrea Gervasoni. Il match contro ilall’attenzione dell’ex arbitro, con focus sul golda. SALA VAR – Dalla Sala Var è stato analizzato nei minimi dettagli l’episodio del gol di Markoin, con il contatto precedente tra Bisseck e Strootman: «Possibile mano? Ok Bisseck, fammela rivedere, dammi l’angolo basso, ce l’hai? Torna indietro? Vediamo lo stop di petto, mano non c’è. Non c’è fuorigioco, non la prende col braccio. Gamba. Gol corretto, puoi riprendere il gioco». COMMENTO ? Gervasoni dice la sua: «Riporto l’esempio di Verona-Lazio sul gol annullato a Casale. A Genova Irrati ha ritenuto leggera la spinta di Bisseck, ma quando c’è una ...