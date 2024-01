Gennaio freddo | Giuliacci annuncia nuove correnti e l' arrivo della neve

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ci aspettano giornate all'insegna delche, finalmente diranno molti, è arrivato. Questo è quanto si deduce dalle ultime previsioni diffuse sul sito meteo.it dal team del colonnello Mario. "Lefredde porteranno temperature basse, ma le precipitazioni saranno limitate", spiegano gli esperti. Le nevicate, invece, interesseranno soprattutto il Piemonte e l'alta Lombardia, ma non si esclude la presenza di fiocchi a quote anche più basse. Stando a quanto scrivono i meteorologi, martedì 9, "il Piemonte vedrà deboli piogge che potrebbero portaresulle zone montuose, e a tratti, anche in pianura, coinvolgendo città come Torino". Nella notte tra martedì e mercoledì, "potrebbe nevicare leggermente anche nell'Alta Lombardia, ma a Milano ...

Il meteorologo Tedici: "Temperature giù di 6 - 7 gradi su tutto il Paese". Giuliacci: "Da giovedì leggera attenuazione del" Da domani 9" in arrivo aria polare russa, temperature in discesa, la neve in pianura , da mercoledì fino a venerdì piogge sulle regioni tirreniche in un contesto comunque". ...Una terza ondata ditra il 15 e il 16, quando interesserà quasi tutta l'Italia, ma soprattutto le regioni adriatiche settentrionali'. Non c'è più dubbio. Sottocorona: "Arriva il"...Il gennaio del 2022 era stato invece nella media, con minime fra -6 e -7° in pianura e almeno una ventina di nottate con minime negative. Freddo anche nel gennaio 2021 con minime fino a -8° e 24 ...Da domani 9 gennaio "in arrivo aria polare russa, temperature in discesa, la neve in pianura, da mercoledì fino a venerdì piogge sulle regioni tirreniche in un contesto comunque freddo". Così ...