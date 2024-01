(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Si è concluso in piena notte un intervento dei militari della StazioneAlpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT), volto alla ricerca di un escursionista smarritosi, a causa delle cattive condizioni meteo e del sopraggiungere dell’oscurità, sulSud. Alle ore 19:00 circa, la Sala Operativa della Guardia di Finanza di, allertata dai VV.FF, contattava imilitari del S.A.G.F., comunicando la richiesta dida parte di una comitiva di escursionisti, i qualisegnalavano che un loro amico non era rientrato all’appuntamento pattuito al rifugio “Salto del Cane”, a quota 1500 mt. s.l.m. – nel comune di Pedara (CT) Due pattuglie del S.A.G.F. di Nicolosi, coadiuvate da due UCS (unità cinofile dadella ...

Gdf Catania: soccorso un ragazzo disperso sul versante sud dell'Etna. Ritrovato dalle unità cinofile della Finanza.