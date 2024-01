Gaza | la diretta – Blinken in Israele | chiederà la fine della “fase militare” Proteste contro Netanyahu | “Fallimentare | si dimetta”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il segretario di Stato Usa – in tour in Medio Oriente per scongiurare l’escalation – avverte il governo di Tel Aviv: “Imperativo proteggere i civili”. Hamas all’Egitto: “Aprire il valico di Rafah per evacuare seimila feriti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Il ministro degli Esteri attacca Tel Aviv dopo il raid a Beirut in cui è stato ucciso Saleh al-Arouri. Attesa per il discorso del leader di ... (ilfattoquotidiano)

... ma qualunque imbarcazioneverso Israele, a prescindere dalla nazionalità, col fine ultimo di tagliare ogni rifornimento di cibo e medicinali, esattamente come Israele ha fatto con. A ..."Una tragedia inimmaginabile", l'ha definita da Doha il segretario di Stato Usa Antony Blinken mentre a, dall'inizio del conflitto, sono 102 i reporter uccisi.Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, lunedì 8 gennaio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...I morti Israele sono circa 1.150 morti in totale. Continuano i bombardamenti e i raid israeliani sulla Striscia di Gaza e anche in Cisgiordania, a Jenin, dove un attacco ha provocato otto morti. In un ...