Gasperini recrimina | “Il gol annullato a Scamacca? Non era fallo E il rigore…”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un punto “ottimo”, ma con qualchezione. Gian Pieromastica un pizzico amaro al termine di Roma-Atalanta, conclusa con un 1-1 e con tante tensioni da entrambe le parti. “Anche se Carnesecchi ha fatto ottime parate, pure noi abbiamo dare” afferma il mister a Dazn dopo il fischio finale, “perché sullo 0-1 abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare con De Ketelaere”. “Dybala e Lukaku alzano tanto il livello in attacco, ma sul rigore forse qualcosa potevamo evitare, Ruggeri è entrato male, poi Karsdorp ha fatto due passi ed è caduto”, sostiene il tecnico, non convinto nemmeno al gol: “Ci lascia molti dubbi, secondo me non era. Zalewski è andato a terra un po’ troppo facilmente, conta anche l’intensità della spinta”. In generale la ...