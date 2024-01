Garcia vs Mazzarri | il confronto lascia pochi dubbi | tutti i numeri del Napoli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La cura Walternon sta assolutamente dando i propri frutti. Ilcon il recente passato mette tutto in discussione. I tifosi del, dopo la sconfitta contro il Torino maturata ieri pomeriggio sperano solo che questa stagione volga al termine il prima possibile. Ilsi è fatto annientare anche dal Torino andando a raschiare ancora di più un barile che ormai non aveva più il fondo. La prestazione offerta dalè stata piatta, priva di sussulti e lampi. L’unico giocatore che ha provato a metterci qualcosa in più sotto l’aspetto fisico e mentale è stato Pasquale Mazzocchi, ma il natìo di Barra ha concluso il suo debutto con un espulsione giustissima dopo 4 minuti dal suo ingresso in campo.contro Garcìa: il dato che fa discutere Walter ...

Napoli piombato in una crisi depressiva cominciata cone poi scoppiata perentoria, traumatica, inarrestabile nelle ultime settimane: la vittoria con l'Atalanta, alla prima delbis, è ......De Laurentiis l'aveva già cercato a settembre dopo Napoli - Fiorentina per sostituire. ... che ha confermato nell'infuocato post partita di ieri come Walternon rischi affatto l'esonero ...Una lunga telefonata per fare il punto della situazione in un momento così delicato e critico. Così Walter Mazzarri, nel racconto del Corriere dello Sport, ha passato il suo dopo gara al termine del ...Purtroppo sull'allenatore devo dire, alle luce dei risultati e dei progressi di gioco che non ci sono da nessun punto di vista, quello che abbiamo pensato su Garcia lo pensiamo anche su Mazzarri. Così ...