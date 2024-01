Furto nella scuola “Alongi” a Palermo | rimasti fuori 260 alunni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Questa mattina, a, circa 260 ragazzi non hanno potuto accedere al complesso scolastico “”, filiale dell’istituto “Salgari” situato in via Paratore, a causa di unche ha interessato le aule e gli uffici, causando diversi danni. La notizia è stata confermata da Maria Pizzolanti, la preside della, che ha sporto denuncia presso il commissariato della Polizia di Stato a Brancaccio. Gli studenti appartenenti a 10 classi dellaprimaria e a 3 sezioni delladell’infanzia si sono trovati impossibilitati ad entrare nell’edificio. Da una prima ispezione, sembra che i malviventi abbiano rubato 12 computer, alcune lavagne elettroniche (Lim), tablet, televisori e materiali didattici. Sono stati aperti anche tutti gli ...

