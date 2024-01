Funicolare di San Vigilio | al via i lavori | impianto fermo da mercoledì 10 gennaio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) IL CANTIERE. Prendono il via il 10di manutenzione lungo il percorso dellache collega Colle aperto a Sane che, a partire da, non sarà in servizio per l’intera durata dei, circa due mesi.

Non sono proprio come i No Tav, semmai loro sono i No Funi. Nel senso di no al progetto di un'altra stazione della ...

NAPOLI. Un progetto ex - novo, di cui si parlava ai tempi della giunta Iervolino quello della nuova fermata dellaa via Tito Angelini, a pochi passi dalla Certosa diMartino e che ad oggi potrebbe incontrare l'inizio della propria realizzazione. È la nuova idea che ha investito cittadini e politica ...Aggiudicata la gara per i lavori per la nuova stazione in via Tito Angelini, insieme con quella per il ritorno del tram a Mergellina: i nuovi mezzi saranno costruiti in Turchiaimpianto di risalita luganese si tratta del miglior risultato in assoluto dalla prima messa in esercizio nel 1890.Mai così tante persone trasportate dall’impianto di risalita di Paradiso: 274’000. Un risultato che supera il massimo precedente, registrato nel 1957 ...