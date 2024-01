“Fumata bianca | Napoli sorpassato” | notizia dell’ultim’ora su Dragusin

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Grande fermento in queste ore in merito al destino di Radu, difensore del Genoa che grazie all’ottimo rendimento di questo inizio di stagione è divenuto uno dei calciatori più ambiti dalle varie big euroepee,compreso. Dalla Germania lache può cambiare tutto. Raduè senza dubbio uno dei volti chiave della sessione invernale di calciomercato. Il difensore del Genoa, ex Juventus, ha attirato le sirene di tante big tra Serie A ed estero. Non è affatto un mistero che il calciatore sia il grande sogno delper rinforzare una retroguardia che, tra poche certezze e tante defezioni, si ritrova a vivere un momento a dir poco complicato. Ma su di lui, oltre al precedente pressing dell’Atalanta, che con un’offerta ha cercato di anticipare la concorrenza senza tuttavia ...

La AEW, pur essendo una realtà giovane, è sempre in cerca di quei “momentum” per innalzare il proprio status. Qualche membro dell’equipaggio ... (zonawrestling)

Sono ore calde queste per il trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma . L’ ex difensore della Juventus, dopo aver chiuso l’infelice esperienza con ... (sport.periodicodaily)

Non c'è ancora nulla di firmato tra le parti ma è possibile che nelle prossime ore arrivi una. Gli stessi Spurs però potrebbero rilanciare ulteriormente nelle prossime ore, mentre il ...Ma pare davvero solo questione di firma e disul rinnovo che sarà almeno fino al 2028 e che garantirà a Lautaro un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, facendo dell'argentino il ...L'olandese ha sempre detto di no, partendo (e mai smuovendosi) dalla richiesta di 5,5 milioni netti. Dopo un paio di chiacchierate, è stato evidente che non ci fossero i presupposti per la fumata ...Bisseck e il fallo in Genoa-Inter, neanche ricontrollato il contatto tra il difensore e il suo avversario: l’audio al Var Ad Open Var è stato fatto ascoltare l’audio Var in occasione del fallo di Biss ...