Frosinone | UFFICIALE | ecco Bonifazi Cosa cambia nella difesa di Di Francesco

...in fretta che la Roma non ha avuto tempo neppure di mettere la sua scheda sul sito. Ha ... Si è preso la responsabilità, con la famiglia e gli agenti, di dire no alquando il club di ...... quartodella partita (così come avvenuto in Lecce - Sassuolo e Milan - Udinese). Sacchi è alla sesta presenza in serie A quest'anno , la 46esima in carriera, avendo già diretto- ...Ufficiale l'arrivo di Kevin Bonifazi in prestito secco al Frosinone. Il difensore classe 1996 è arrivato dal Bologna, nel quale non aveva trovato tanto spazio.Il difensore classe '96 andrà a rinforzare il reparto difensivo della squadra di Di Francesco. Come si legge nel comunicato, Bonifazi arriva a titolo temporaneo dal Bologna e vestirà la maglia giallaz ...