Frosinone | è ufficiale l' arrivo di Bonifazi | ecco l' annuncio del club

Kevin Bonifazi (27) è il rinforzo in difesa per il Frosinone , è ufficiale . Chiuso in meno di 48 ore una volta incassata la preferenza di Dean ... (247.libero)

Bonifazi arriva adopo aver maturato soltanto tre presenze nel sorprendente Bologna di Thiago Motta, di cui una in Serie A contro il ...Kevin Bonifazi (27) è il rinforzo in difesa per il, è. Chiuso in meno di 48 ore una volta incassata la preferenza di Dean Huijsen (18) che ha scelto la Roma e José Mourinho (60) rinunciando ai ciociari con cui aveva un'intesa di ...Il club ciociaro ha chiuso per l'arrivo del difensore dal Bologna, sopperendo in poche ore al mancato arrivo di Huijsen ...