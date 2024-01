Frasi post Inter-Verona | la Procura Figc apre un procedimento contro Sean Sogliano

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Iltore federale dellaunnei confronti del direttore sportivo del, per dichiarazioni lesive in relazione alle sue dichiarazioni rilasciate ai media dopo la gara, nelle quali ha criticato l’operato dell’addetto al Var, Nasca. Nelle prossime oresarà convocato daltore, che intende accertare il senso delle sue dichiarazioni sull’operato del Var. Il dirigente si era soffermato sull’episodio del gol convalidato a Frattesi, nato da un contatto tra Bastoni e Duda. Nelgara, il ds dell’Hellas aveva detto: “Io non voglio essere antipatico o sso: capisco che in questo momento qui sia ...