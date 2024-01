Franz Beckenbauer | la perfezione del Kaiser

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Completo, praticamente perfetto, è stato il simbolo del calcio moderno. Lo si può definire così, per esteso,… Completo, praticamente perfetto, è stato il simbolo del calcio moderno. Lo si può definire così, per esteso,, ma in fondo basta il suo soprannome per dire tutto dell’atleta e del personaggio: il. Lui lo è stato davvero, giocatore dalla carriera interminabile, unico nella storia ad avere vinto il Mondiale prima in campo, nel 1974, e poi in panchina, nel 1990, da allenatore. La carriera diattraversa il tempo, e con la maglia della Germania si segnala nel 1966, ai Mondiali inglesi. A 20 anni,interpreta già la parte del protagonista, firmando ben 4 gol e incrociando le spade con il capitano dei ...