Francia | si dimette il premier | cosa c' è dietro la decisione che gela Macron

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Scossone in, dove lafrancese Elisabeth Borne ha presentato le dimissioni del suo governo al presidente Emmanuelche le ha accettate. A renderlo noto è l'Eliseo, dopo l'incontro tra i due. Secondo fonti vicine all'esecutivo,dovrebbe ora nominare il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal come suo successore a Matignon. A 34 anni si tratterebbe del più giovane Primo ministro della Quinta Repubblica, battendo il record del socialista Laurent Fabius, nominato a 37 anni nel 1984. In un messaggio su X (ex Twitter),ha ringraziato "di cuore" Elisabeth Borne per il suo lavoro "esemplare" al "servizio della Nazione. Borne, 62 anni, era stata nominata dall'attuale presidente francese nel maggio 2022, subito dopo l'inizio del suo secondo mandato. Il suo percorso è stato però ...