Francavilla | partito il cantiere dei percorsi ciclopedonali

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Brundisium.net Nelle scorse ore èildei. Lo scopo dell'intervento, per ...tutela tutti coloro che vogliono utilizzare la bicicletta come mezzo di uso quotidiano. ...

Brundisium.net Nelle scorse ore èil cantiere dei percorsi ciclopedonali. Lo scopo dell'intervento, per il quale l'...Reale" istituita dalla sezione FIAB di Mesagne che congiunge...... Elisabetta Merlino , ex consigliere comunale di Lanciano e dirigente del, Cristina Rapino , assessore comunalecon delega alla cultura, Anna Bosco , assessore comunale di Vasto e ...FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nelle scorse ore è partito il cantiere dei percorsi ciclopedonali. Lo scopo dell’intervento, per il quale l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di 853 mila ...Con un rigore di Falco al 27' del primo tempo, il Francavilla vince contro il Tricarico e riprende la sua marcia verso la Serie D. I ragazzi di Lazic conquistano la vittoria in casa con il minimo sfor ...