Forza Italia | Tajani “Alle Europee l’obiettivo è il 10%”

Nuovi arrivi in vista in, parola di Antonio Tajani . 'Oggi annunciamo l'adesione di Angelo Tripodi che crede nel progetto di Fi e molti altri seguiranno, in Abruzzo e in altre regioni. Per noi è importante avere ......da 4 comunità nel ruolo di "replicator" (Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia -, ... dai territori montani che custodiscono e stoccano il bene acqua , oltre alladi gravità. Lavoriamo ...La proposta di legge verrà presentata il 10 gennaio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati da Giandiego Gatta e da Paolo Barelli ...Forza Italia punta al 15 per cento delle preferenze alle regionali del 10 marzo. Ad affermarlo rilanciando gli obiettivi indicati dal segretario nazionale del partito Antonio Tajani, è il coordinatore ...