Formula E | calendario | programma | orari e tv dell’E-Prix del Messico

(Di lunedì 8 gennaio 2024) LaE è pronta a tornare in pista per dare inizio alla Stagione 10. La serie elettrica inizia il proprio cammino da Città del, con il primo E-dell’annoto tra il 12 e il 13 gennaio. In Italia, le diverse sessioni del fine settimana si svolgeranno tra il pomeriggio e la sera, con le prove libere 1 previste per 23.25 italiane di venerdì 12 gennaio. Nel primo pomeriggio del 13 gennaio, andranno in scena le prove libere due, che avranno inizio alle 14.25. Alle 16.40 i piloti si presenteranno in pista per cercare la prima pole position della stagione durante le qualifiche e poi, alle 21.03 italiane, si potranno vedere i semafori verdi e assistere alla prima corsa della stagione. Le qualifiche e l’E-saranno trasmessi su Discovery+, Eurosport 2 e Canale 20. Venerdi 12 ...