Formula 1 | stipendi piloti | chi è il Paperon de’ Paperoni del Circus?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il campionato delautomobilistico più importante e famoso del mondo ha eletto, nuovamente, Max Verstappen come numero uno della F1. Questo intermezzo tra la fine dell’ultimo torneo iridato e il nuovo che piano piano sta già scaldando i motori, regala punti di vista più approfonditi su tutte le notizie che esulano dalle contese in pista. Tempo di particolarità e approfondimenti, quindi, che abbeverano, certamente, le curiosità dei fan. Chi è ilde’i della manifestazione? Recentemente, la rivista Forbes ha stilato la speciale classifica suglideiin1.1,: la classifica premia Max Verstappen (Credit foto – Getty Images)Una graduatoria guidata, ovviamente, dal ...

...problema che riguarda anche tutte quelle persone che lavorano nel paddock e che non portano a casafaraonici a fronte di una mole di lavoro raddoppiata. di Emanuele Pieroni L a nuova...È necessaria una premessa : ladella conferenza stampa, organizzata da Ordine dei ... ad esempio, il Capo dello Stato ha indicato nel discorso di fine anno: soldi alla sanità, per gli...Il giudizio della commissione disciplinare aziendale. La vicenda resta sotto esame anche della magistratura cosentina ...Wilson Fittipaldi, fratello di Emerson e ex pilota di Formula 1 ha avuto un infarto dopo che un pezzo di carne gli è andato di traverso ...