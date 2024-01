Fondi di Coesione Ue | ecco tutti i finanziamenti per la Bergamasca

...di apportare i tagli come parte di una spinta per risparmiare circa 60 miliardi di euro in... rafforzando lasociale e sostenendo l'Ucraina nella guerra contro la Russia, ma ora dovrà ...In legge di bilancio 2024 ci sonoper gli invasi per l'agricoltura. Ma dobbiamo usarle queste ... E dobbiamo generaretra i soggetti. Lo strumento ideale per farla, questa sinergia, sono ...Per i pentastellati "il porto rappresenta l’infrastruttura più importante della provincia vibonese, a cui è necessario guardare con maggiore attenzione" ...“Il governo di Giorgia Meloni ed il suo sodale Ministro Fitto non si sono smentiti nemmeno durante le feste natalizie. E così, nella legge di bilancio, spunta il definanziamento di altri 825 milioni d ...