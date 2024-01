Fondazione Fabrizio De André Onlus e Sony Music Italia presentano il progetto “WAY POINT DA DOVE VENITE… DOVE ANDATE?”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) che si svilupperà in tutto il 2024DericordanoDecon il“WAY. DA?”, per ripercorrere 25 anni con l’amato cantautore (scomparso l’11 gennaio 1999) attraverso le sue PAROLE, il suo PENSIERO, la sua VISIONE e i suoi ‘VIAGGI’ presenti e attuali ancora oggi. Ilsi svilupperà lungo tutto il 2024 con varie iniziative, volte a celebrare e a consegnare alle nuove generazioni l’eredità artistica e culturale di uno degli artistini più seguiti e influenti, ...

08/01/2024 - 18:22De André Onlus e Sony Music Italia ricordanoDe André, con il progetto "Way Point. Da Dove Venite... Dove Andate", per ripercorrere 25 anni, con l'amato cantautore , ...De André Onlus e Sony Music Italia ricordanoDe André con il progetto " Way point. Da dove venite... dove andate ", per ripercorrere 25 anni con il cantautore (scomparso ...Fabrizio De André: il 25esimo anniversario dalla sua scomparsa La Fondazione Fabrizio De André Onlus, sotto la supervisione della moglie di De André, Dory Ghezzi, e Sony Music Italia in occasione del ...Fondazione Fabrizio De André Onlus e Sony Music Italia ricordano Fabrizio De André, con il progetto “Way Point. Da Dove Venite... Dove Andate”, per ripercorrere 25 anni, con l’amato cantautore, ...