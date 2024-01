Follia in Serie C | il padre di Shpendi entra in campo e colpisce il portiere | VIDEO

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Episodio folle nel campionato diC, al termine della partita Cesena-Olbia per la 20ª giornata del Girone B. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Corazza dopo 20 minuti. Ildi Cristian, attaccante del Cesena, èto inper aggredire ilavversario, Filippo Rinaldi. L’uomo si avvicina al centro del, arriva a contatto con l’estremo difensore avversario e loal volto. L’aggressore è stato fermato dai calciatori ine da altri componenti della panchina. Secondo le ultime notizie, la furia dell’uomo si sarebbe scatenata in seguito ad un colpo sferrato da Rinaldi a, con l’attaccante del Cesena costretto ad uscire per una brutta ...

È successo davvero. Unache definire "inattesa" non rende l'idea. Eravamo abituati a papà che fanno parlare di loro ... E su un campo diC. Cesena, il padre di Shpendi dà un pugno al ...... tornata inA per il rotto della cuffia dopo aver concluso il campionato di B in quinta posizione. E' clamoroso quanto successo in Cesena-Olbia, match valido per la ventesima giornata del girone B di Serie C! In seguito alla vittoria per uno a zero dei toscani, il padre del giocatore padrone di ...