Folla per l’ultimo saluto a Roberto Sestini | “Ci resteranno i valori | gli insegnamenti e quegli appunti sul blocco giallo”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Bergamo. Un buon capitano d’industria si riconosce anche daiche è in grado di lasciare in eredità ai suoi collaboratori. Sono stati loro stessi, durante, patron della Siad scomparso all’età di 88 anni, a ricordarne l’attenzione alle persone, il dedicarsi quotidianamente all’ascolto di chi lavorava al suo fianco, il profondo rispetto. Sono state centinaia le persone che si sono strette lunedì pomeriggio attorno alla famiglia, alla moglie Giovanna, ai figli Bernardo, Roberta e Cristina, in una Basilica di Sant’Alessandro in Colonna stracolma di gente: il mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria, della politica, i dipendenti del gruppo Siad, hanno voluto rendere omaggio a un uomo dalla grande visione imprenditoriale. “A un uomo con il ...