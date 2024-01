Folgorato sotto la doccia | tragedia nel Leccese | trovato morto in casa dal fratello

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Èmentre faceva laRocco De Nuzzo, il 52ennesenza vita dalrano, in provincia di Lecce. Secondo le prime ipotesi dei carabinieri intervenuti per i rilievi, l’uomo sarebbe statoda una scarica elettrica che sarebbe partita dallo scaldabagno disua. A ritrovare l’uomolaè stato il, dopo che De Nuzzo, che viveva da solo, non rispondeva al telefono e non si era presentato a un appuntamento. Leggi anche: «Potevo morire…», Susanna Tamaro dopo l’incidente: «Ecco perché sono assente da un po’» L'articolo proviene da Open.

