Fmts Group | 2023 in crescita Melara | Non sarò Ad | nuova governance sempre più in dialogo coi dipendenti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 gennaio 2024)chiude ilin crescendo con 397 risorse interne (70% donne e 54% under 35), 22 aziende del gruppo, 16 sedi in Italia, 7 all’estero, la trasformazione di Formamentis in Società Benefit e l’elezione di Patrizia Merola, responsabile dell’Ufficio Rendicontazione Progetti, a rappresentare inel prossimo Cda. “Numeri e scelte che hanno segnato i passi di un progetto aziendale – spiega in una nota Giuseppe, presidente di– del quale 15 anni fa avevamo solo disegnato i contorni; oggi è una holding in grado di lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Forte di questa consapevolezza, il 2024 sarà l’anno del cambiamento”. “Anno nuovo,nella quale non ricoprirò il ruolo di Amministratore ...