Florence Pugh e il rubino incastonato nelle unghie ai Golden Globe

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sfilando sul red carpet dei2024, quasi tutte le star avranno sperato di poter stringere tra le mani l’ambita statuetta, uno dei premi più prestigiosi dell’industria cinematografica e televisiva. E, chissà, forse sarà stata questa voglia di vincere a ispirare make up artist e manicurist. Mai come quest’anno, lesono state protagoniste dei. Tonalità preziose, sfoggiate su silhouette lunghe e corte, che hanno accompagnato le star nel corso della serata. C’è chi ha optato per la semplicità: America Ferrera e Margot Robbie, ad esempio, hanno sfoggiato un classico smalto trasparente e rosato, pensato per valorizzare la naturalezza dell’unghia. Al contrario, Jennifer Lopez, ...

A quanto pare l'attrice non era interessata a far parte del Marvel Cinematic Universe. A quanto pare per Black Widow , Saiorse Ronan era la prima ... (movieplayer)

... agli Oscar con Matt Damon dopo la rottura: "Ero devastata" Golden Globe 2024: vincono Oppenheimer e Povere creature! , niente da fare per Io capitano di Garrone di Valentina Colosimo...Nella sala in fondo - dove c'è altro sushi, il dolce, il caffè e anche l'open bar " prima o poi passano tutti e noi ci abbiamo visto, Helen Mirren , Barry Keoghan e Christina Ricci, ...Gran kermesse per l’81esima edizione della manifestazione quest’anno seguita dalla CBS e svoltasi, ora italiana, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio. Red carpet che come si attendeva ha affa ...E se il biondo gioiello ha acceso i capelli delle celeb durante la cerimonia del 2024, c’è chi – come Florence Pugh – non ha resistito alla tentazione trasformare anche la manicure in un gioiello.