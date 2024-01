Fiorentina | i convocati di Italiano per la sfida di Coppa Italia contro il Bologna

Sono 23 i calciatori convocati da Ivan Juric per la partita di questa sera del suo Torino contro la Fiorentina . Tra questi c'è Linetty,... (calciomercato)

Ivan Juric, allenatore del Torino , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro la Fiorentina Ivan Juric, allenatore ... (calcionews24)

La Fiorentina ha da poco reso noti i convocati per la gara che i Viola giocheranno contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Non ci sono sorprese... (calciomercato)

Ecco i Convocati del Bologna per la partita con la Fiorentina , quarto di finale di Coppa Italia: Thiago Motta recupera Ferguson dopo la giornata... (calciomercato)

Thiago Motta, allenatore del Bologna , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Coppa Italia contro la Fiorentina Thiago ... (calcionews24)

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Coppa Italia contro laThiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Coppa Italia contro la ...: idea Kean (ma non solo) se dovesse partire 'Nzola Un'alternativa all'attaccante classe ...in cerca della definitiva consacrazione e speranzoso di rientrare nella lista deidi ...Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina, si è così espresso sulla squadra di Vincenzo Italiano al "Social Club" su Radio FirenzeViola: "La classifica ...Il Bologna negli ottavi di finale ha eliminato proprio l'Inter e certamente viene a Firenze con buone chances di passare il turno anche se la Fiorentina appare favorita. Degli ultimi tre confronti ...