Ferragni | si va verso l’ipotesi di truffa

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La relazione depositata oggi dalla Guardia di Finanza in Procura a Milano sul caso del pandoro griffato Chiarapotrebbe cambiare la prospettiva dell'indagine, attualmente senza indagati e titolo di reato. Grazie a una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'Antitrust, l'ipotesi di reato potrebbe passare da frode in commercio a. Stamani, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha depositato una prima annotazione, collegata al caso del pandoro, che ha già portato a una multa per pubblicità ingannevole in materia di beneficienza. Gli inquirenti dovranno ora valutare la nuova prospettiva offerta dalle email acquisite, e si ipotizza che il reato dipossa presto portare alle prime iscrizioni nel registro degli indagati.

Un report della Guardia di Finanza sul caso del pandoro potrebbe aggravare la posizione dell'imprenditrice e dell'azienda di Cuneo già multate per pubblicità ...Milano, 8 gen. (askanews) - Continua a far parlare di sé la vicenda Balocco-Ferragni. Nell'inchiesta avviata dalla procura di Milano per far luce sulla sponsorizzazione del pandoro griffato da parte d ...Nuova svolta nel caso Ferragni. L'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa. Stamani gli investigatori del Nucleo di ...