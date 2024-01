Ferragni e lo scandalo pandoro | ipotesi truffa e non frode in commercio | nuove email con la Balocco all' esame dei pm

Lo scandalo dei pandori non ha risparmiato proprio nessuno in casa Ferragni , infatti, nonostante la protagonista della vicenda sia stata Chiara ... (leggo)

Personaggi tv. Chiara Ferragni , ennesima batosta dopo lo scandalo Balocco : chi la abbandona – Sembra davvero non siano finiti i guai per Chiara ... (tvzap)

Dopo lo scandalo Balocco , per Chiara Ferragni arrivano altri guai : a quanto pare la polemica non accenna a fermarsi e il suo negozio di Roma è stato ... (donnapop)

Nuovi aggiornamento sulloche vede coinvolta Chiara. La Guardia di finanza di Milano ha inviato all'aggiunto di Milano Eugenio Fusco un'annotazione, sull'affare Balocco -, che sembra far cambiare le ......coop che ha travolto moglie e suocera (lui, ricordiamo, non è mai stato indagato). La giornalista e scrittrice Mirella Serri la vede in modo diverso e stigmatizza questi attacchi a: ...Dopo lo scandalo dei Pandori Balocco Chiara Ferragni sta progressivamente tornando sui social, ma ha finito per scatenare una nuova bufera.Nuovi aggiornamento sullo scandalo che vede coinvolta Chiara Ferragni. La Guardia di finanza di Milano ha inviato all’aggiunto di Milano ...