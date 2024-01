Fermata la 41enne che si è gettata con la figlia dal nono piano | “omicidio pluriaggravato e uccisione di animali”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È in stato di fermo la donna di 41 anni che questa mattina all’alba si èda un’impalcatura di un palazzo a Ravenna insieme alladi sei anni, morta nell’impatto. Il pm Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo perdi, dal momento che è morto anche il cane, trascinato nel volo. Giulia L., che ha scritto un post su Facebook in cui lancia invettive contro familiari, marito e anche alle cure del centro di salute mentale, è ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena, in attesa di essere operata. Si attende il referto dell’ospedale sulla donna, con analisi del sangue. La donna, che non si èdavanti al tentativo di una vicina di farla desistere, era seguita da una decina di anni dal centro di salute mentale. ...

...ieri è giunta al 112 una richiesta di aiuto da parte di donna che riferiva di essere stata... un 54enne di Santa Maria Capua Vetere, un 52enne di Caserta e undi Acerra, tutti già noti ...Il ferito, infatti, avrebbe iniziato a fare pesanti allusioni sulla fidanzata, una 40enne, e l'amico. Insinuazioni che quest'ultimo non ha gradito, tanto che una voltal'auto in via ...La 41enne, che era seguita in un centro di salute mentale ... Secondo la testimonianza dei vicini, la bambina avrebbe cercato di fermare la madre. Una vicina, infatti, l’avrebbe sentita gridare, ...Un grande dolore ha pervaso il Comune di Baranzate in questi giorni: Mario Casellani, infatti, è morto tra sabato e domenica in seguito al brutto incidente di settimana scorsa. E' morto in seguito all ...