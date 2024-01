Ferito con un colpo d’arma da fuoco a Caivano | indagini dei Carabinieri

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera idella compagnia disono intervenuti – allertati dal 112 – nell’ospedale di Frattamaggiore per una persona ferita da colpida. Poco prima un 26enne di, già noto alle forze dell’ordine, si era presentato con una ferita al polpaccio sinistro da unda. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che sconosciuti abbiano sparato senza alcun apparente motivo all’uomo mentre passeggiava ain corso da parte deiimpegnati nel ricostruire l’intera vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

"C'è stato odio nei miei confronti, sono state dette cose false, in modo ingiusto". Lo ha detto Matteo Mariotti, il ventenne originario di Parma che ... (tg24.sky)

Tempo di lettura: < 1 minutoBrutta disavventura nel primo pomeriggio per un ragazzo che stava percorrendo, a bordo della sua Mondeo, la strada ... (anteprima24)

Valentin Carboni ha segnato un gol nel 2-3 con cui il Monza ha battuto il Frosinone. Tutta la soddisfazione del talento, in prestito dall’Inter, nel ... (inter-news)

Tempo di lettura: 2 minutiUn autobus di Air Campania in servizio nel Casertano sulla tratta Aversa – Mondragone è stato centrato da alcune grosse ... (anteprima24)

commenta Giallo a Roma . Un ragazzo di 22 anni è stato ferito con diversi fendenti , inferti con molta probabilità da un collo di bottiglia rotta, in ... (247.libero)

Roma, trovato 21 enne: sarebbe grave. Ennesimo atto violento su cui le autorità indagano . Un giovane uomo di 21 anni sarebbe stato trovatoin autodei cocci di bottiglia. A Roma est un 21enne è stato trovatonella sua auto , dai passanti, a Castelverde. Sul posto sono giunti polizia e 118. Secondo quanto viene emerso, ...Ha iniziato a urlare e suonare il clacson per attenzione dei passanti e avere aiuto. Forse è così che un ragazzo di 21 anni, colpito per otto volte alle braccia e al petto, si è salvato. Chi lo ha ...Un gruppetto di cittadini nordafricani si è affrontato davanti al centro commerciale Freeland-cinema Uci al Cavallaccio ...Ieri sera i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti – allertati dal 112 – nell’ospedale di Frattamaggiore per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco. Poco prima un 26enne di ...