Feldi | pareggio senza gol contro l’Active In Coppa è derby con Sala Consilina

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTermina a reti bianche la trasferta dellaEboli sul campo delNetwork. Un risultato che non si vede tutti i giorni in uno sport come il calcio a 5, ma che cozza con quello che si è visto in campo. Infatti, nonostante le reti inviolate, sia la squadra di mister Samperi che quella di Monsignori hanno creato importanti occasioni per sbloccarla, mariuscere a centrare il bersaglio grosso. Nel complesso si assiste ad una gara molto tattica e tecnica, con entrambe le squadre che orchestrano buone trame ma con laEboli a creare i pericoli maggiori. Infatti, prima è capitan Dalcin a provarci con un paio di scorribande solitarie e poi è Liberti ad avere l’occasione più ghiotta del primo tempo ma Thiago Perez gli sbarra la strada. Nella ripresa è sempre Liberti il più ...